Жалеет ли «Ак Барс» о 50 млн за Денисенко: в чем причина посредственного сезона новичка?

Нападающий «Ак Барса» Григорий Денисенко не попадает в основной состав команды последние два матча. Последний раз форвард выходил на лед 31 января против «Нефтехимика». Почему Денисенко превратился в игрока ротации и насколько это справедливо – в материале «ТИ-Спорта».





Фото: ak-bars.ru

Привилегии Денисенко завершились от Анвара Гатиятулина

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин по ходу прошлого сезона неоднократно говорил о том, что не является любителем резкой ротации. В кругах хоккеистов наставник казанской команды значится человеком, склонным доверять большим звездам с приличными контрактами, нежели сажать их в запас.

Однако в этом году Гатиятулин несколько поменял свой подход к работе. Игроком глубокого запаса был какое-то время Дмитрий Яшкин, а в последних матчах пропал с радаров основного состава Григорий Денисенко, чья зарплата по действующему контракту составляет 35 млн рублей за сезон.

В последних семи встречах воспитанник ярославского «Локомотива» набрал всего лишь одно очко (0+1) при «нулевом» показателе полезности. Невзрачная игра и блеклое, незаметное выступление на льду обеспечили Денисенко просмотр последних матчей «Ак Барса» против «Сибири» и «Трактора» с вип-мест. Вместо Григория в третьем звене казанцев с Тоддом и Яшкиным закрепился нападающий Семен Терехов.

Почему Денисенко посредственно проводит этот сезон в составе «Ак Барса»?

Проблема Денисенко как хоккеиста кроется в его функциональной ограниченности. У форварда шикарный бросок, и несколько раз именно Григорий становился наконечником реализации большинства «Ак Барса». Вместе с тем, хоккеист слаб в двусторонней игре – в оборонительных действиях Денисенко не достает многих качеств. На меньшинство нападающего никогда не выставлял Анвар Гатиятулин.

Это по большому счету и отличает Григория Денисенко от того же Артема Галимова. К «95-му» номеру «Ак Барса» тоже хватает вопросов по текущему сезону на фоне феерического прошлого. Понятно, что Галимов за оставшуюся часть регулярного чемпионата уже не наберет столько очков, чтобы приблизиться к прошлогоднему успеху. Однако на пресс-конференциях Анвар Гатиятулин никогда не умоляет заслуг игрока, подчеркивая, что Артем Галимов очень полезен команде как при «черновой» работе, так и в созидании, конструкции атак.

Очевидно, что трансфер Денисенко в летнее межсезонье 2025 года не оправдал всех затраченных на него средств. Эпопея с подписанием нападающего длилась почти два месяца. Сначала «Ак Барс» не мог договориться по условиям компенсации с «Локомотивом». А затем распря началась уже со стороной игрока, требующей зарплаты на уровне топ-звезд КХЛ.

В конечном итоге, Денисенко все-таки доехал до Казани. Но какой ценой! Интересно, согласилось ли бы руководство «Ак Барса» отдать в Ярославль 50 млн рублей и топового проспекта МХЛ Алексея Пустового, если бы знала, что к началу февраля Денисенко превратится в хоккеиста ротации.

Конечно, тогда, в конце лета 2025 года, так наперед думать менеджменту «Ак Барса» не приходилось. Да и ради Денисенко казанцы будто бы и не рассматривали остальные варианты, которые находились на рынке КХЛ среди свободных агентов. В какой-то момент «Ак Барс» просто стал заложником ситуации и был вынужден пойти на любые условия, лишь бы не сорвать сделку с нападающим.

Ждать ли преображения Денисенко в плей-офф? Если нет, то форвард покинет Казань уже летом 2026 года

За 50 матчей в нынешнем регулярном чемпионате Григорий Денисенко набрал лишь 21 (10+11) очко. Результат близкий к катастрофе, учитывая все затраченные средства. Причем, претензии к Денисенко предъявляются не только со спортивной точки зрения, но и бытовой. К примеру, недавно нападающий отличился опозданием в преддверии матча с «Сибирью» (2:3 по булл.), за что и был усажен в запас Анваром Гатиятулиным.

«Вирус опоздания», – отшутился наставник казанцев на пресс-конференции по завершении встречи с сибиряками.

Хотя в глубине души главному тренеру «Ак Барса», наверное, не до шуток. Регресс в игре Денисенко виден невооруженным глазом. И если в начале регулярного чемпионата Григорий был стабилен в наборе очков, являлся чуть ли не единственным светлым пятном в команде во время кошмарного сентября, то за два месяца до плей-офф Денисенко медленно, но верно катится по нисходящей.

Сложно сказать, что может удержать нападающего на следующий сезон в Казани с учетом столь посредственного выступления. Если только выдающаяся Кубковая весна. При сегодняшних раскладах на 35 млн в столице Татарстана Денисенко однозначно оставлять не будут в предстоящем сезоне.

Будем объективны, трансфер форварда в «Ак Барс» получился провальным. И о нем, пожалуй, бы никто не вспоминал, если бы не выплаченные «Локомотиву» 50 млн рублей и отданные права на Пустового.