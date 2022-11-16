Зал-трансформер, прозрачные стены и лобби: Менделеевск представил дизайн будущего лицея

В Менделеевске представили итоговый дизайн-проект будущего химического лицея «Потомки Менделеева», который распахнет свои двери для учащихся в 2023 году. Несколько эскизов показал в своем Telegram-канале глава Менделеевского района Радмир Беляев.

«Проект нашего химического лицея становится все реальнее день ото дня. Запустив его в следующем году, мы сделаем огромный шаг к нашей мечте — созданию в Менделеевске образовательного кластера», — написал Беляев.

Химический лицей «Потомки Менделеева» будет открыт на базе средней школы №3, в которой в эти дни проходит капитальный ремонт. Здание изменится до неузнаваемости.

Как рассказали «Татар-информу» в администрации, уже сейчас видны изменения: положена новая брусчатка, изменены классы на первом этаже (они будут стеклянными), заменена вся система отопления, залит новый пол, выбран материал для будущего фасада, он будет сделан из гиппопрессового бетона и металлокассет, отштукатурены стены. Подрядчик обещает, что к концу марта все работы будут завершены.

Дизайн-проект фасада будущего химико-технологического лицея Менделеевска был создан архитектурным бюро «Абау». Он учитывает современные тенденции в оформлении интерьеров учебных заведений: прозрачные стены в части классов, лобби, химическая и биологическая лаборатории, актовый зал-трансформер.

Предполагается, что школа будет оборудована современной техникой и компьютерами, во всех классах обновят мебель.

Проект поддержал Президент Татарстана Рустам Минниханов, по его поручению республика софинансирует покупку оборудования на 80 млн рублей, еще 157 млн рублей вкладывает химическая компания «Аммоний».