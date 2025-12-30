Зал ожидания для пассажиров с ОВЗ открылся на железнодорожном вокзале Агрыза

Зона ожидания для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья открылась на железнодорожном вокзале Агрыза в Татарстане, сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги.

«Пространство оснащено удобными посадочными местами, адаптированными для посетителей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, которые передвигаются в креслах-колясках, а также слабослышащих, глухих и слабовидящих в сопровождении собак-поводырей», – говорится в сообщении.

Кроме того, в зале имеются кнопка вызова персонала, индукционное оборудование, табло с информацией о прибытии и отправлении поездов.

Возле зоны ожидания есть информационный справочный видеотерминал, расположенный на высоте, доступной для инвалидов-колясочников. С его помощью можно построить маршрут следования, узнать об услугах и навигации вокзала, а также получить видеоконсультацию специалиста, в том числе на жестовом языке.

Такой же зал ожидания для маломобильных пассажиров открылся на вокзальном комплексе Ижевска.

Вокзалы Агрыза и Ижевска адаптированы для обслуживания пассажиров с ограниченными возможностями здоровья. В них обустроены кассы с низкими прилавками, установлена индукционная система. Для слабовидящих внедрена система навигации по зданию вокзала.

В январе-ноябре этого года услугами Центра содействия мобильности «РЖД» на вокзале Агрыза воспользовались около 640 пассажиров, Ижевска – 2,2 тыс. человек.