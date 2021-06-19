Зал геральдических символов Татарстана появится в новом музее Государственного Эрмитажа

Государственный Эрмитаж работает над концепцией Музея геральдики, в здании под который уже ведется ремонт и реставрация. Один из залов нового музея предполагается посвятить государственной символике территории Татарстана, рассказал ИА «Татар-информ» заместитель директора Института истории имени Марджани АН РТ Ильнур Миннуллин.

Собеседник также сообщил, что Геральдический совет при Президенте РТ, а это одна из старейших региональных организаций в этой сфере, приглашен к соучастию в работе над концепцией музея. Сотрудничество обсудили 17 июня на заседании в Казанском Кремле с участием председателя Геральдического совета при Президенте России — государственного герольдмейстера РФ, заместителя директора Государственного Эрмитажа по научной работе Георгия Вилинбахова.

«В 2022 году будет 300 лет с момента создания Герольдмейстерской конторы, которая была учреждена Петром I в 1722 году и упразднена в 1917 году. Плюс на будущий же год выпадает и 30-летие Геральдической службы России, которая таким образом была восстановлена через 75 лет — в 1992 году. И также на 2022 год приходятся ряд „геральдических“ дат Республики Татарстан: 30-летие Государственного герба Республики Татарстан (7 февраля), являющегося ровесником Конституции Республики Татарстан (30 ноября), и 20-летие Геральдического совета при Президенте Республики Татарстан (10 января)», — пояснил инициативу создания музея Миннуллин.

Музей геральдики Государственного Эрмитажа будет рассказывать о языке знаков и социальной функции, которую они выполняли в определенное время и в определенном регионе.

«В XXI веке чрезвычайно возрастает значение геральдических знаков как идентификации индивидуумов тех или иных социальных групп. Знание геральдических знаков, умение их прочитывать важно для национальной безопасности», — акцентировал государственный герольдмейстер Российской Федерации.

Татарстан готов сотрудничать с Эрмитажем как в экспертной, так и в научной работе, заверил заместитель председателя Геральдического совета при Президенте Республики Татарстан, директор Института истории имени Марджани Радик Салихов.

В связи с юбилейными «геральдическими» датами Татарстана он предложил провести в 2022 году совместное открытое заседание геральдических советов при Президенте РФ и руководителе республики, провести в Музее-заповеднике «Казанский Кремль» выставку «Геральдические символы Республики Татарстан: история и современность», издать популярную литературу, в том числе детскую, о символике России и Татарстана.