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Ру Тат
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Казань
6 июля 2022  12:04
Розалия Заманова

Закрытый ресторан «Султанат» в Казани продают за 315 млн рублей

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В Казани продают закрытый ресторан «Султанат». Объект площадью 2,3 тысячи квадратных метров, расположенный на перекрестке улиц Павлюхина и Назарбаева, оценили в 315 млн рублей.

«Здесь есть душа и исторически это место было создано и функционировало как развлекательное. Два этажа готовы принять ресторан, торговый или развлекательный комплекс, а возможно здесь будет представительство солидной компании», – говорится в объявлении. Владельцы также подчеркнули, что из окон здания открывается «шикарный вид», есть выход на балкон.

Известный в Казани ресторан «Султанат» работал с 2013 года, закрылся в июне этого года.

#ресторан #продажа
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