Закрытый ресторан «Султанат» в Казани продают за 315 млн рублей

В Казани продают закрытый ресторан «Султанат». Объект площадью 2,3 тысячи квадратных метров, расположенный на перекрестке улиц Павлюхина и Назарбаева, оценили в 315 млн рублей.

«Здесь есть душа и исторически это место было создано и функционировало как развлекательное. Два этажа готовы принять ресторан, торговый или развлекательный комплекс, а возможно здесь будет представительство солидной компании», – говорится в объявлении. Владельцы также подчеркнули, что из окон здания открывается «шикарный вид», есть выход на балкон.

Известный в Казани ресторан «Султанат» работал с 2013 года, закрылся в июне этого года.