Закрытый показ российско-ливанского фильма «Гнев» пройдет в Казани 3 февраля
3 февраля в 7 часов вечера в казанском ТРК «Парк Хаус», в кинотеатре Синема 5, пройдет закрытый показ первого в истории российско-ливанского фильма «Гнев» с участием режиссера Марии Сурае.
В прокат лента выйдет 2 февраля. Зритель не только станет свидетелем драматичной истории о национальной идентичности, но и сможет ближе узнать малознакомый Ливан и окунуться в жизнь самого европейского ближневосточного города — Бейрута, который называют Парижем Ближнего Востока.
Кинолента стала дебютной режиссерской работой Марии Сурае в художественном полном метре после 16-летней работы продюсером. Производство картины «Гнев» продолжалось в Ливане 10 месяцев в период пандемии коронавируса. К тому же во время съемок произошел взрыв в порту Бейрута и последовавшие за ним протесты. По признанию самой Сурае, то, что фильм был снят, и никто из съемочной команды не пострадал, — чудо и магия кино.
«Я не знала, доснимем ли мы фильм... каждый день что-то происходило. Я предполагала, что дебют будет снимать сложно, но не до такой же степени. Почти каждый день мы сдавали тесты на Covid-19, особенно перед съемками в тюрьме: нас могли не пустить, если бы выявился хоть один заболевший. А потом взрыв — разнесло целый район, где была наша основная локация, пришлось отстраивать заново, мы потеряли и время, и деньги», — рассказывает режиссер.
Действие фильма разворачивается в Ливане. Молодая девушка Ида сбегает из маленькой деревни — от пьянства и агрессии матери — в большой город. В самом европейском городе Ближнего Востока, Бейруте, героиня встречает красивого успешного француза, который затем делает ей предложение. Ида счастлива, но однажды ее мир меняется навсегда…
Главные роли исполняют звезда французского и ливанского кинематографа Манал Исса и французский кино- и театральный актер Орельен Шоссад.
У картины богатая фестивальная история. Кинопремьера состоялась на старейшем кинофестивале стран Африки и арабского мира — Карфагенском международном фестивале кинофильмов в Тунисе в 2021 году. Кроме того, картина получила три награды Международного кинофестиваля мусульманского кино в Казани, приз за лучшую режиссуру на Ливанском международном независимом кинофестивале, приз за лучший полнометражный фильм Международного кинофестиваля Ouchy.
Жанр: триллер, психологическая драма;
Режиссер: Мария Иванова Сурае;
Сценарий: Мария Иванова Сурае при участии Ольги Артемьевой;
Оператор: Томмасо Фиорилли AFC, SBC;
Композитор: Алексей Айги;
Художник: Хусейн Байдун;
Монтаж: Веселла Мартшевски;
Продюсеры: Мария Иванова Сурае, Пьер Сарраф, Михаэль Рейтер;
В главных ролях: Манал Исса, Орельен Шоссад, Жюлия Кассар, Мохаммед Акил, Хуссам Саббах, Пьер Шамассян.
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