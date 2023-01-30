Закрытый показ российско-ливанского фильма «Гнев» пройдет в Казани 3 февраля

3 февраля в 7 часов вечера в казанском ТРК «Парк Хаус», в кинотеатре Синема 5, пройдет закрытый показ первого в истории российско-ливанского фильма «Гнев» с участием режиссера Марии Сурае.

В прокат лента выйдет 2 февраля. Зритель не только станет свидетелем драматичной истории о национальной идентичности, но и сможет ближе узнать малознакомый Ливан и окунуться в жизнь самого европейского ближневосточного города — Бейрута, который называют Парижем Ближнего Востока.

Скриншот фильма

Кинолента стала дебютной режиссерской работой Марии Сурае в художественном полном метре после 16-летней работы продюсером. Производство картины «Гнев» продолжалось в Ливане 10 месяцев в период пандемии коронавируса. К тому же во время съемок произошел взрыв в порту Бейрута и последовавшие за ним протесты. По признанию самой Сурае, то, что фильм был снят, и никто из съемочной команды не пострадал, — чудо и магия кино.

«Я не знала, доснимем ли мы фильм... каждый день что-то происходило. Я предполагала, что дебют будет снимать сложно, но не до такой же степени. Почти каждый день мы сдавали тесты на Covid-19, особенно перед съемками в тюрьме: нас могли не пустить, если бы выявился хоть один заболевший. А потом взрыв — разнесло целый район, где была наша основная локация, пришлось отстраивать заново, мы потеряли и время, и деньги», — рассказывает режиссер.

Действие фильма разворачивается в Ливане. Молодая девушка Ида сбегает из маленькой деревни — от пьянства и агрессии матери — в большой город. В самом европейском городе Ближнего Востока, Бейруте, героиня встречает красивого успешного француза, который затем делает ей предложение. Ида счастлива, но однажды ее мир меняется навсегда…

Скриншот фильма

Главные роли исполняют звезда французского и ливанского кинематографа Манал Исса и французский кино- и театральный актер Орельен Шоссад.

У картины богатая фестивальная история. Кинопремьера состоялась на старейшем кинофестивале стран Африки и арабского мира — Карфагенском международном фестивале кинофильмов в Тунисе в 2021 году. Кроме того, картина получила три награды Международного кинофестиваля мусульманского кино в Казани, приз за лучшую режиссуру на Ливанском международном независимом кинофестивале, приз за лучший полнометражный фильм Международного кинофестиваля Ouchy.

Жанр: триллер, психологическая драма;

Режиссер: Мария Иванова Сурае;

Сценарий: Мария Иванова Сурае при участии Ольги Артемьевой;

Оператор: Томмасо Фиорилли AFC, SBC;

Композитор: Алексей Айги;

Художник: Хусейн Байдун;

Монтаж: Веселла Мартшевски;

Продюсеры: Мария Иванова Сурае, Пьер Сарраф, Михаэль Рейтер;

В главных ролях: Манал Исса, Орельен Шоссад, Жюлия Кассар, Мохаммед Акил, Хуссам Саббах, Пьер Шамассян.

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