Закрытый показ фильма «Тарлан» пройдет в казанском Синема 5

30 ноября в Казани пройдет закрытый показ казахско-татарстанского фильма «Тарлан». Увидеть драматичную и поучительную историю дружбы крестьянского мальчика и его коня горожане смогут в 18.00. Сеанс в кинотеатре Синема 5 (ТЦ «Республика») проводится при поддержке ГБУК «Татаркино».

По сюжету восьмилетний Закир, как и многие деревенские мальчики его возраста, мечтает о собственном скакуне, и, словно услышав его просьбу, судьба исполняет желание ребенка — в семье Закира появляется жеребенок. Мальчик окружает новорожденного друга заботой, а позже оберегает его от работы в поле, лелея надежду на участие в скачках. Наконец, наступает Сабантуй... Сможет ли скакун стать первым? Как сложится дальнейшая судьба героев?

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