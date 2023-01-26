Закрытый показ фильма «О чем говорят мужчины. Простые удовольствия» пройдет в Казани

В предстоящую субботу, 28 января, в столице Татарстана состоится закрытый показ фильма Михаила Полякова «О чем говорят мужчины. Простые удовольствия», который выйдет в открытый прокат 2 февраля. Просмотр картины будет организован в кинотеатре «Синема 5» (ТЦ «Республика») в 19.00.

В центре сюжета кинофильма — лирические приключения неизменной четверки: Леши (Леонид Барац), Славы (Ростислав Хаит), Саши (Александр Демидов) и Камиля (Камиль Ларин). В картине также снялись Гарик Харламов, Дмитрий Нагиев и Максим Виторган.

Действие происходит в уже далеком 2019 году. Чтобы вжиться в роли, команде создателей пришлось пересматривать хронику недавних лет, перенимать манеру речи, а главное — надежды и мечты того времени.

Встретившись субботним утром, чтобы выпить шампанского, друзья отправляются в новое путешествие по глубинам мужского подсознания. На этот раз мужчины будут говорить о личном. Так, Леша пытается понять, существует ли женская дружба, Камиль рассуждает, можно ли уволить лучшего друга, ловелас Слава вспоминает первую любовь (хотя, возможно, та женщина не была ею), а Саша размышляет о потере отца и умении жить и радоваться каждому новому дню.

Кроме того, прогуливаясь по центру города, друзья обсуждают, как вкрутить лампочку, чтобы она осталась довольна, о чем кричат откровенные фото в социальных сетях, и что такое чевапчичи. По задумке создателей фильма, герои вернулись, чтобы «поговорить о вечном, и о личном, и о всяких пустяках… короче, обо всем».

«О чем говорят мужчины. Простые удовольствия»

Жанр: комедия, мелодрама.

Производство: START, киностудия Стрела, Хэд Мейд Продакшен.

Режиссер: Михаил Поляков.

Продюсеры: Эдуард Илоян, Денис Жалинский, Виталий Шляппо, Алексей Троцюк, Ростислав Хаит, Леонид Барац, Лариса Блажко.

Авторы сценария: Сергей Петрейков, Леонид Барац, Ростислав Хаит.

Оператор-постановщик: Яна Риц.

Художник-постановщик: Мария Турская.

В ролях: Ростислав Хаит, Леонид Барац, Камиль Ларин, Александр Демидов, Максим Виторган, Дмитрий Нагиев, Гарик Харламов и другие.

Дистрибьютор: «Централ Партнершип».

Релиз: 2 февраля 2023 года.

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