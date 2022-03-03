Закрыты радиоканал и сайт «Эха Москвы»

Совет директоров «Эха Москвы» принял решение о закрытии радиоканала и сайта СМИ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы холдинга «Газпром-медиа».

«Рассмотрев предписание Генеральной прокуратуры РФ об ограничении доступа к средству массовой информации „Эхо Москвы“, совет директоров ЗАО „Эхо Москвы“ 3 марта принял решение о прекращении действия СМИ — радиоканала „Эхо Москвы“ и СМИ — одноименного электронного периодического издания», — цитирует издание пресс-службу.

Главный редактор станции Алексей Венедиктов сообщил ТАСС, что сегодня в 14.00 он проведет общее собрание всех журналистов радиостанции.

Венедиктов также сообщил о требовании Роскомнадзора об удалении приложения «Эха Москвы» из магазина приложений Google.

Радиостанция «Эхо Москвы» начала свою работу в 1990 году.