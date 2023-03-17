Закрыто представительство Госжилфонда РТ на ул.Четаева в Казани

В Казани закрыли представительство Госжилфонда при Раисе РТ, расположенное по ул.Четаева, д.56. Об этом сообщает пресс-служба фонда.

В ГЖФ напомнили, что жители города могут обратиться к специалистам в микрорайоне М14 (ул.Андрея Адо, д.13б), а также в микрорайоне «Салават Купере» (ул.Наиля Юсупова, д.13).

Отделения открываются в 8.30 и работают до 17.30. Суббота и воскресенье являются нерабочими днями.