Закоротивший электроскутер стал причиной пожара в казанской пятиэтажке

ЧП произошло в доме 44 на улице Губкина в Казани. Как сообщили «Татар-информу» в ГУ МЧС России по РТ, в квартире на пятом этаже произошло короткое замыкание электроскутера. В результате этого загорелись мебель и вещи.

«Сотрудники пожарной охраны спасли из горящей квартиры при помощи масок спасаемого от дыхательных аппаратов на сжатом воздухе двоих пострадавших мужчин 22 и 32 лет и передали их медикам», – рассказал начальник отдела по работе со СМИ МЧС РТ Андрей Родыгин.