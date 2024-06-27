Законы июля-2024: Льготы при оплате ЖКХ и борьба с подозрительными переводами

Председатель Госдумы Вячеслав Володин анонсировал законы, которые вступят в силу в июле. Информацией он поделился в своем телеграм-канале.

Так, со следующего месяца многодетным семьям, ветеранам боевых действий, инвалидам, пенсионерам и ряду других категорий населения начнут предоставлять новую льготу при оплате жилищно-коммунальных услуг. Для них отменят банковскую комиссию при переводе средств.

«Коммунальные платежи — обязательная ежемесячная часть расходов. Для многих комиссия от их уплаты ощутима, — подчеркнул Володин, комментируя инициативу. — Решение коснется тех, кто нуждается в социальной поддержке, и позволит снизить финансовую нагрузку на эти категории граждан».

Во-вторых, россияне смогут вернуть средства, даже если они были переведены мошенникам добровольно. Теперь банки усилят контроль за подозрительными операциями и начнут принимать меры, чтобы средства не дошли до злоумышленников. К примеру, явно мошеннические переводы будут замораживаться на два дня. Таким образом, клиент получит шанс вернуть свои средства, даже если ранее дал согласие на операцию.

Если же средства были переведены на счет злоумышленников, зарегистрированных в спецбазе, их также возвратят. При неисполнении обязательств банки будут вынужденны компенсировать клиентам украденные деньги.

Также с июля в России заработает Единая централизованная платформа в социальной сфере. Это значительно упростит и ускорит получение мер поддержки.

В стране появятся понятия «российская промышленная продукция» и ее производитель. На такую продукцию начнут оформлять цифровые паспорта — это поможет созданию единого механизма идентификации. Введением требований, касающихся ее приобретения, использования, реализации в приоритетном порядке, займется Правительство России.

С 1 июля в России изменится порядок выплаты задолженности по кредитам. Мера принята для того, чтобы граждане быстрее рассчитались с долгом. После вступления закона в силу неустойка и другие платежи будут выплачиваться в последнюю очередь. Перед этим должник должен выплатить задолженность по процентам, по основному долгу, проценты за текущий период, основной долг за текущий период.

Ускорится срок, в течение которого кредитные, страховые и другие фионгранизации будут рассматривать обращения граждан. Новый период равняется 15 рабочим дням. При необходимости получения дополнительных сведений его могут увеличить на 10 рабочих дней. Также изменения уточняют содержание ответа организации.

С нового месяца клиентов негосударственных пенсионных фондов начнут информировать о пенсионных накоплениях. Информацию можно будет найти в личном кабинете на портале «Госуслуги» или узнать при посещении клиентской службы Соцфонда.

Помимо этого, изменения затронут процедуру внесудебного банкротства, упростив ее порядок, порядок общественного экологического контроля, уточнив права и обязанности инспекторов и порядок взаимодействия с органами госконтроля.

Заключительный закон, о котором говорится в сообщении, касается дополнительной защиты прав должников. С его введением исполнительные производства начнут закрывать быстрее после исполнения требований либо признания должника банкротом. Срок таких процедур составит до трех рабочих дней после поступления данных в информационную систему. Таким образом, граждане быстрее освободятся от ограничений, связанных с долгом.