Законопроекты об ужесточении оборота оружия обсудят на заседании Госсовета РТ 11 июня

Двадцать второе заседание Государственного Совета Татарстана VI созыва состоится 11 июня. На нем депутаты рассмотрят законодательные инициативы, связанные с изменениями в федеральном законодательстве об оружии и об информации. Об этом стало известно сегодня на заседании президиума республиканского парламента.

«Для рассмотрения на заседании вносится 41 вопрос. Особое место в повестке дня занимает блок из десяти вопросов, подготовленный депутатами после осмысления событий, произошедших в 175-й гимназии Казани», — рассказала секретарь Госсовета РТ Лилия Маврина.

По ее словам, разработаны семь законодательных инициатив Госсовета РТ по внесению изменений в федеральное законодательство. В частности, предлагается внести изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ, в Кодекс РФ об административных правонарушениях, а также в федеральные законы «Об оружии», «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».

«Рабочие группы предложили направить два обращения Госсовета Председателю Правительства России Михаилу Мишустину о необходимости ужесточения нормативно-правового регулирования в сфере оборота гражданского оружия и о необходимости скорейшего принятия подзаконных нормативных правовых актов для реализации федерального закона об информации, а также одно обращение Председателю Госдумы Вячеславу Володину по вопросу совершенствования нормативно-правового регулирования в части ограничения распространения деструктивной информации в интернете», — отметила депутат.

Кроме того, на заседании парламентарии рассмотрят в первом чтении десять законопроектов, в том числе касающихся исполнения бюджета Татарстана и Территориального фонда обязательного медицинского страхования за 2020 год, а также утверждения дополнительных соглашений к соглашениям по предоставлению республике федеральных бюджетных кредитов.

В первом чтении будут обсуждаться законопроекты, которыми вносятся изменения в законы «Об адресной социальной поддержке населения в РТ», а также «Об установлении налоговых ставок для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения», «О налоге на имущество организаций», которыми предполагается продлить действие льготных налоговых ставок.

Парламентарии заслушают доклад Общественной палаты РТ о состоянии и развитии институтов гражданского общества в прошлом году, а на правительственном часе — информацию об обеспечении населения качественной питьевой водой.

Помимо этого, в повестку заседания внесены 14 проектов федеральных законов и одна законодательная инициатива.