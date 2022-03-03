Законопроект о защите россиян предусматривает кредитные каникулы до 30 сентября

Кредитные каникулы до 30 сентября 2022 года предусматривает законопроект о защите россиян от недружественных действий иностранных государств. Текст внесенного в Госдуму законопроекта и пояснительная записка к нему опубликованы в думской электронной базе, передает РИА Новости.

«Законопроектом устанавливаются периоды, в течение которых ограничение по размеру полной стоимости потребительского кредита (займа) в процентах годовых на момент заключения договора потребительского кредита (займа), не подлежит применению, а также период действия механизма „кредитных каникул“ <...> до 30 сентября 2022 года с возможностью продления указанного срока Правительством Российской Федерации», — поясняется в записке.

Срок до 30 сентября 2022 года могут продлить решением Правительства, уточняют в документе.

Подчеркивается, что проектом этого закона определяются механизмы поддержки сектора экономики, которые включают упрощающие разрешительные и лицензионные процедуры, установленные российскими законами. В частности, это закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также регулирование правоотношений в сфере страховой деятельности в России.

Ранее Президент РФ Владимир Путин подписал указ о дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности России.