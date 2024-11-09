Законопроект по защите биометрических данных обсудили в Казани

Фото: пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия»

Состоялось итоговое заседание проекта «Нулевые чтения» в режиме видеосвязи, в котором приняли участие представители штабов общественной поддержки «Единой России» со всей страны. Темой беседы стал законопроект по защите биометрических данных граждан, включая голос и изображение. Модератором выступил сенатор РФ Николай Владимиров, сообщает пресс-служба регионального отделения партии.

Из Казани в обсуждении приняли участие руководитель Штаба общественной поддержки «Единой России» в РТ Камиль Садриев, юрист штаба Екатерина Корюкова, заместитель начальника отдела по вопросам восстановления прав граждан аппарата уполномоченного по правам человека в РТ Эльмира Хабибуллина и представитель Центра цифровой трансформации РТ Илана Ярко. В целом участники поддержали документ, отметив вместе с тем необходимость его доработки.

Эльмира Хабибуллина обратила внимание на важность определения четких критериев для защиты биометрических данных. «Нужны механизмы для определения голоса и отпечатков пальцев. А также критерии для определения принадлежности голоса, и защита от злоупотреблений со стороны граждан, когда речь идет о новых технологиях идентификации. Закон должен учитывать нюансы профессиональной деятельности артистов, чтобы избегать ложной квалификации действий пародистов и других исполнителей», — пояснила сотрудница аппарата омбудсмена РТ.

Илана Ярко в свою очередь указала на необходимость расширения охраны биометрических модальностей, включая радужку глаза и отпечатки пальцев. «Такие данные также подлежат защите, так как они являются инструментом для точной идентификации человека и, следовательно, нуждаются в особых мерах охраны», — объяснила она.

На заседании выступили сенатор РФ Алексей Пушков и руководитель управления по работе с обращениями граждан ЦИК «Единой России» Александр Рябцев. Они затронули актуальные вопросы регулирования в условиях стремительного развития искусственного интеллекта.

«Законодательное регулирование ИИ не должно останавливать прогресс, но оно необходимо для предотвращения рисков. Современные технологии привели к новым видам преступности, и нам требуется адаптировать законодательство для их предотвращения», — убежден Алексей Пушков.