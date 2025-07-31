Законопроект об ипотечных каникулах для родителей получил одобрение правительства

Правительство России поддержало законопроект, предусматривающий ипотечные каникулы для семей с детьми. Документ был разработан Министерством финансов по поручению президента РФ и одобрен на заседании кабмина. Информация опубликована на официальном сайте Минфина, об этом сообщили в ТАСС.

Согласно проекту закона, в случае рождения или усыновления первого ребенка заемщик может получить отсрочку по выплатам сроком до шести месяцев. Это возможно при одновременном выполнении двух условий: снижение дохода более чем на 20% и превышение ежемесячного ипотечного платежа над 40% дохода семьи.

«При рождении второго либо последующих детей каникулы предоставляются на срок до 18 месяцев. При усыновлении — до 18 месяцев, но с даты усыновления ребенка. При этом критерий снижения дохода не применяется», — говорится в сообщении.

Дополнительно отмечается, что в случае предоставления каникул на срок до 18 месяцев, банк вправе начислять проценты по договору только начиная с 7-го месяца отсрочки.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подчеркнул, что инициатива призвана помочь родителям в период, когда один из них временно не может выйти на работу по уходу за ребенком.

По его словам, новая мера позволит поддержать семьи в наиболее сложный период, когда один из родителей ухаживает за малышом и не имеет возможности выйти на работу.