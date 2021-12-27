Законопроект об экзамене на охотничий билет обсудили в Госкомитете РТ по биоресурсам

На заседании общественного совета в Госкомитете РТ по биоресурсам обсудили, как будут сдавать экзамены претендующие на получение охотничьего билета граждане. Об этом сообщается на официальном портале Татарстана. В мероприятии участвовал председатель государственного комитета РТ по биологическим ресурсам Федор Батков.

Начальник управления государственного надзора в сфере животного, растительного мира и особо охраняемых природных территорий Госкомитета РТ по биоресурсам Радик Мутахаров рассказал о том, какие изменения планируется внести в проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

«Впервые претендующие на получение охотничьего билета граждане будут обязаны пройти обучение требованиям охотминимума и проверку на знание требований», — пояснил Мутахаров.

По его словам, будущим охотникам предстоит изучить правила охоты, требования техники безопасности и основы биологии диких животных. Мутахаров уточнил, что при получении билета гражданам нужно будет предоставлять выписку о результатах медицинского освидетельствования, которые подтверждают сведения об отсутствии медицинских противопоказаний к владению оружием.

Поправки вступят в силу предположительно 1 сентября 2022 года.