Законопроект о вакцинном пропуске одобрен во Франции

Во Франции окончательное чтение прошел законопроект о вакцинном пропуске. За него проголосовали 215 депутатов национального собрания страны, против высказались 58. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее документ поддержал Сенат Франции.

Согласно документу существующие в стране санитарные пропуска будут заменены на вакцинные. Они становятся обязательными для посещений общепита, культурных учреждений, дальних поездок и в ряде других ситуаций.

Он отличается от старой версии документа тем, что будет выдаваться лишь при полном курсе вакцинации, то есть двух прививках разрешенными в ЕС препаратами и бустерной дозой.

В последнее время во Франции вновь зарегистрирован скачок заболеваемости, страна переживает пятую волну пандемии. 11 января здесь установлен антирекорд по новым случаям Covid-19 за сутки — заразились свыше 360 тыс. человек.