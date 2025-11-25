news_header_top
Общество 25 ноября 2025 15:52

Законопроект о семидневном «периоде охлаждения» при сделках с жильем внесен в Госдуму

В Госдуму внесли законопроект, предусматривающий введение семидневного «периода охлаждения» для сделок с недвижимостью. Авторами законопроекта стали лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов и депутат Михаил Делягин, пишет ТАСС.

Основные положения проекта:

• Государственная регистрация сделки будет возможна только спустя 7 дней после подписания договора;
• Продавец сможет получить деньги за квартиру только после регистрации перехода права собственности и только на банковский счет;
• Использование наличных средств при таких сделках будет запрещено;
• При продаже единственного жилья необходимо подтвердить наличие места для дальнейшего проживания. Для этого потребуется нотариально заверенное согласие лица, готового предоставить жилье продавцу.

В случае одобрения документ вступит в силу с января 2026 года.

Инициатива направлена на борьбу с мошенническими схемами, включая так называемую «бабушкину схему», когда сделки оспариваются после их заключения.

#законопроект #сделки с недвижимостью
