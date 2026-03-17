Законопроект о преимущественном праве на жилье обсудят на заседании Госсовета РТ

Девятнадцатое заседание Государственного Совета РТ седьмого созыва состоится сегодня в Казани. На нем депутаты рассмотрят законопроект, которым расширяется перечень лиц, имеющих преимущественное право на обеспечение жильем.

Всего в повестку сессии включено 13 вопросов, в том числе три республиканских и три федеральных законопроекта, а также законодательная инициатива Государственного Совета Чувашской Республики.

Все республиканские законопроекты подготовлены к рассмотрению в первом чтении. Ими предлагается внести изменения в законы о местном самоуправлении, о реализации права детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на жилое помещение, а также в Экологический кодекс РТ в части регулирования вопроса использования водоохранных зон.

На заседании также будут представлены доклады о деятельности Конституционного совета РТ и уполномоченного по правам ребенка в РТ в 2025 году, информация уполномоченного при Раисе РТ по защите прав предпринимателей и отчет Академии наук РТ.

Во время «Правительственного часа» депутаты заслушают информацию о подготовке и проведении празднования 140-летия со дня рождения татарского поэта Габдуллы Тукая.