Законопроект о платном обучении иностранцев в российских школах внесли в Госдуму

Законопроект, предусматривающий введение платного обучения для иностранных учащихся в российских школах и ограничение количества бесплатных попыток сдачи теста на знание русского языка, внесли в Госдуму.

В пояснительной записке к документу указывается, что в 2025 году в российских школах не хватает более 900 тысяч мест из-за роста числа детей мигрантов. Авторы проекта считают, что недостаточное владение русским языком у детей мигрантов замедляет учебный процесс для российских школьников. При этом тестирование на знание языка для приема в образовательные учреждения финансируется из бюджета.

Принятие законопроекта позволит сэкономить бюджетные средства, которые могут быть направлены в том числе на дополнительные выплаты учителям. Также законопроект призван создать более комфортную образовательную среду для всех участников процесса и повысить интерес к изучению русского языка за рубежом.