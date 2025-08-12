news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 12 августа 2025 11:33

Законопроект о платном обучении иностранцев в российских школах внесли в Госдуму

Читайте нас в
Телеграм

Законопроект, предусматривающий введение платного обучения для иностранных учащихся в российских школах и ограничение количества бесплатных попыток сдачи теста на знание русского языка, внесли в Госдуму.

В пояснительной записке к документу указывается, что в 2025 году в российских школах не хватает более 900 тысяч мест из-за роста числа детей мигрантов. Авторы проекта считают, что недостаточное владение русским языком у детей мигрантов замедляет учебный процесс для российских школьников. При этом тестирование на знание языка для приема в образовательные учреждения финансируется из бюджета.

Принятие законопроекта позволит сэкономить бюджетные средства, которые могут быть направлены в том числе на дополнительные выплаты учителям. Также законопроект призван создать более комфортную образовательную среду для всех участников процесса и повысить интерес к изучению русского языка за рубежом.

#мигранты #иностранные граждане #Школа #законопрект #Госдума
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
В Госдуме объяснили, кто из россиян может получать двойную пенсию

В Госдуме объяснили, кто из россиян может получать двойную пенсию

11 августа 2025
Материнский капитал: на какие цели татарстанцы могут его потратить сразу

Материнский капитал: на какие цели татарстанцы могут его потратить сразу

11 августа 2025