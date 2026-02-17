Законопроект о передаче полномочий по парковочным нарушениям поддержали в Татарстане

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Заседание рабочей группы Межведомственного координационного комитета по правовым вопросам прошло в Минюсте РТ. Участники обсудили проект федерального закона о внесении изменений в статью 23.79 КоАП РФ.

Документ предполагает создание правовой основы, которая позволит органам исполнительной власти республики рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере дорожного движения – прежде всего связанных с нарушением правил остановки и стоянки автомобилей.

На заседании отметили, что Татарстан занимает восьмое место в стране по численности населения и десятое – по количеству зарегистрированных автомобилей. По словам участников встречи, массовые нарушения правил парковки на городских улицах и во дворах остаются одной из самых острых проблем.

Подчеркивалось, что автомобили, припаркованные с нарушениями, создают угрозу безопасности дорожного движения и мешают проезду экстренных служб, из-за чего поступает много жалоб от жителей. В ходе обсуждения было заявлено, что эффективной мерой борьбы с такими нарушениями считается задержание транспортных средств, однако сейчас принимать такое решение вправе только сотрудники ГИБДД, численность которых ограничена.

Законопроект предусматривает, что передача соответствующих полномочий будет оформлена соглашением между МВД России и Кабинетом Министров Татарстана. Реализация инициативы не потребует дополнительных средств из федерального бюджета – расходы планируется покрывать за счет бюджета республики.

Один из участников заседания отметил, что принятие закона позволит снизить нагрузку на сотрудников ГИБДД, сократить административные издержки и ускорить реагирование на нарушения. По его словам, это должно положительно сказаться на состоянии правопорядка на дорогах и помочь сделать городскую среду более комфортной.

Аналогичные полномочия уже реализуются исполнительными органами в Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе и Московской области. По итогам заседания рабочая группа поддержала законопроект и решила продолжить работу по продвижению инициативы.