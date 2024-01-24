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Законопроект о лишении званий за преступления против безопасности России прошел I чтение
Государственная Дума приняла в I чтении законопроект о лишении почетных званий за преступления против безопасности России. Об этом сообщается в телеграм-канале нижней палаты парламента.
Проект принят абсолютным большинством голосов. Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что изменения в законодательстве необходимы, чтобы остановить тех, кто выступает с оскорблениями граждан России, военнослужащих и поддерживает нацистов.
«Те, кто получил награды и звания, должны понимать: [если выступать] против страны — лишат этих наград и званий. Если тебя страна обеспечила всем необходимым, народ отдавал тебе все для того, чтобы ты жил во дворцах и замках, — лишишься этого», — уверен он.
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