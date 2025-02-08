Законопроект о дополнительной индексации военных пенсий внесли в Госдуму

В Государственную Думу внесли проект закона о дополнительной индексации военных пенсий с 1 января. Соответствующие документы опубликованы в базе парламента.

С начала текущего года военные пенсии проиндексировали на 5,1%, что ниже фактической инфляции – 9,5%.

Ранее на 9,5% были проиндексированы страховые пенсии. С 1 января их проиндексировали на 7,3% – размер прогнозируемой инфляции. Затем была проведена дополнительная индексация. Всего с 1 февраля в РФ проиндексировали более 40 выплат.