Законопроект о выходном для родителей в День знаний внесут в Госдуму

Законопроект, предусматривающий право родителей школьников на один день неоплачиваемого отпуска 1 сентября, внесут в Госдуму. Документ, подготовленный депутатом Сергеем Мироновым и первым заместителем председателя комитета по контролю Дмитрием Гусевым, поступит на рассмотрение в среду, сообщает РИА Новости.

Согласно пояснительной записке, проект предполагает внесение изменений в часть 2 статьи 128 Трудового кодекса РФ. В числе работников, которым работодатель обязан предоставлять отпуск без сохранения заработной платы по письменному заявлению, предлагается закрепить родителей (включая усыновителей, опекунов, попечителей и приемных родителей) детей, обучающихся с 1-го по 11-й классы.

Инициатива направлена на то, чтобы родители могли сопровождать своих детей в День знаний. Авторы законопроекта отмечают, что сейчас подобная возможность зависит исключительно от решения работодателя: сотруднику могут отказать в отгуле или потребовать взять день из ежегодного отпуска.

Парламентарии подчеркивают, что 1 сентября является не только школьным, но и семейным праздником, и участие родителей в торжественной линейке и поддержка ребенка в этот день имеют особое значение. В случае принятия поправок работодатели будут обязаны предоставлять такой день отпуска по закону.