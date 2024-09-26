Законопроект о бюджете Татарстана внесен в Государственный Совет

Законопроект о бюджете Республики Татарстан на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов внесен в Государственный Совет. В ближайшее время документ будет передан на рассмотрение в профильные комитеты, и в парламенте начнется широкое обсуждение Основного финансового закона республики, сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

Как отметил председатель Комитета по бюджету, налогам и финансам Леонид Якунин, доходная и расходная части будущего года увеличены по сравнению с текущим годом.

Леонид Якунин также подчеркнул, что в настоящее время законопроект о бюджете республики на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов изучается депутатами. Символично, что внесение республиканского бюджета в Госсовет произошло практически одновременно с внесением федерального в Государственную Думу.

По оценке главы профильного комитета, законопроект о бюджете «оптимальный». «Мы увеличиваем доходную часть бюджета на следующий год на 26 млрд рублей, расходную часть - на 39 млрд рублей, - отметил Леонид Якунин, - в 2025 году запланировано увеличение заработной платы работникам бюджетной сферы, соответственно в законопроекте о бюджете нашли отражение расходы на эти цели».

Председатель Комитета по бюджету налогам и финансам также подчеркнул, что республиканский бюджет на предстоящий период сохраняет свою социальную направленность и программную ориентированность. «Бюджет республики - социально направленный, более того, социальная составляющая его усилится. К примеру, в 2025 году 62 млрд рублей предусмотрено по разделу «социальная политика», порядка 100 млрд рублей - на образование, - отметил Леонид Якунин. – Кроме того, все расходы расписаны по республиканским программам».

Муниципальные бюджеты, по словам Леонида Якунина, как и в прошлые годы, останутся бездефицитными. Все показатели по сравнению с прогнозными заложены с превышением.

Законопроект о бюджете, внесенный Раисом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым, представлен на русском и татарском языках. Всего в документе насчитывается 4 878 страниц.

Планируется, что 2 октября в 14.00 в Государственном Совете пройдут парламентские слушания. До этого, ориентировочно в первой половине дня 2 октября пройдет республиканское совещание с муниципалитетами (в режиме ВКС). До 4 октября проект Основного финансового закона республики планируют рассмотреть во всех парламентских комитетах по профильным направлениям, а затем на заседании Комитета по бюджету, налогам и финансам будет дано сводное заключение по бюджету. После такого детального обсуждения законопроект о бюджете пройдет процедуру трех чтений.

Законопроект о бюджете Татарстана на 2025 год и плановый период 2026 – 2027 годов будет размещен на официальном сайте Государственного Совета.