Законопроект о бюджете Татарстана на 2022 год внесен в Госсовет республики

Законопроект о бюджете Татарстана на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 годов внесен в Государственный Совет республики. Провести парламентские слушания по этому проекту закона планируется 11 октября, сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

«Если сравнить с текущим годом, доходы на 2022 год увеличены практически на 20 млрд рублей, расходы – на 24 млрд рублей. Существенно увеличены расходы на финансирование семи важнейших отраслей, таких как социальная сфера, здравоохранение, культура, охрана окружающей среды. Бюджет сверстан с дефицитом, покрыть который планируется за счет остатков средств на счетах и дополнительных доходов», – рассказал председатель парламентского Комитета по бюджету, налогам и финансам Леонид Якунин.

Депутат уточнил, что проект бюджета формировался с учетом возможных рисков – документ предусматривает в том числе и выделение средств на минимизацию последствий пандемии.

По словам Якунина, расходы на финансирование социальной сферы сохранятся на том же уровне или даже несколько выше. Он добавил, что сохранится и программная ориентированность Основного финансового закона.

«Это преимущество Татарстана, и многие регионы сейчас тоже идут по этому пути. Расписаны расходы по всем направлениям и объектам, это позволяет эффективно использовать бюджетные средства», – подчеркнул парламентарий.

Муниципальные бюджеты на предстоящий трехлетний период сверстаны бездефицитными. «В других регионах России местные бюджеты закредитованы коммерческими кредитами. В Татарстане благодаря тому, что весь дефицит берет на себя республиканский бюджет, этого нет», – заметил депутат.

Законопроект о бюджете, внесенный Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым, представлен на русском и татарском языках. В документе насчитывается 4255 страниц. В ближайшее время законопроект будет передан на предварительное рассмотрение в профильные комитеты.

Ожидается, что до 15 октября проект рассмотрят во всех парламентских комитетах, а 15 октября состоится заседание Комитета по бюджету, налогам и финансам, на котором будет дано заключение. После этого законопроект пройдет процедуру трех чтений.

В Госсовет также внесен проект закона о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования.