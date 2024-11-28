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Законопроект о бюджете рассмотрят во втором чтении на заседании Госсовета РТ
Законопроекты о бюджетах Татарстана и Территориального фонда обязательного медицинского страхования на 2025 – 2027 годы во втором чтении рассмотрят сегодня депутаты на пятом заседании Госсовета РТ.
К законопроекту о бюджете Татарстана на 2025 год подготовлено 340 поправок, к проекту закона о бюджете Фонда обязательного медицинского страхования – восемь. Все они ранее были рекомендованы к принятию парламентским Комитетом по бюджету, налогам и финансам.
Всего в повестку заседания внесено 19 вопросов, в том числе девять республиканских и четыре федеральных законопроекта.
В первом чтении депутаты обсудят семь законопроектов. Они касаются изменений в республиканских законах о муниципальной службе, о местном самоуправлении, об уполномоченном при Раисе РТ по защите прав предпринимателей, об организации проведения капремонта общего имущества в многоквартирных домах, о реализации государственной политики в области содействия занятости населения, о свободе совести и религиозных объединениях.
На заседании планируется избрать пять мировых судей Татарстана и возложить исполнение обязанностей мирового судьи на одном участке. Включен также вопрос о выдвижении депутатов Госсовета представителями интересов республики в органах управления ряда акционерных обществ.
Кроме того, парламентарии определят представителя Государственного Совета РТ в Молодежном парламенте при Госдуме.
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