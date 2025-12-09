Законопроект о беспилотном движении внесут в Правительство РФ в 2026 году

Федеральный законопроект, регулирующий использование высокоавтоматизированных транспортных средств на российских дорогах, планируют направить в Правительство в первом квартале 2026 года. Об этом говорится в сообщении кабмина по итогам совещания, которое провел вице-премьер России Виталий Савельев.

В правительственном уведомлении напомнили, что Савельев ранее поручил Минтрансу и другим профильным ведомствам обеспечить разработку, принятие и ввод в действие закона «О высокоавтоматизированных транспортных средствах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в соответствии с утвержденной дорожной картой.

«Внесение законопроекта в Правительство запланировано на I квартал 2026 года», – отмечается в сообщении.

На совещании обсуждался прогресс исполнения плана мероприятий по созданию условий для использования на территории России беспилотного транспорта 5-го уровня – полностью автономных машин, не требующих присутствия водителя. Кроме того, рассматривались вопросы развития дорожной карты, предполагающей формирование нормативной базы для таких систем и проведение испытаний техники максимального уровня автономности.

Одним из элементов этого плана станет подготовка концепции развития рынка беспилотных грузоперевозок в России до 2035 года.

В кабмине также подчеркнули, что на данный момент на российских дорогах общего пользования уже работают 95 беспилотных грузовиков, оснащенных системами 3-го уровня автоматизации.