Законопроект Госсовета РТ о штрафах за нарушение правил охоты одобрили в комитете Госдумы

Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству одобрил поправки ко второму чтению законопроекта об ужесточении штрафов за нарушение правил охоты. Документ, внесенный Госсоветом Татарстана, предусматривает отдельную ответственность за незаконную добычу копытных животных и медведей, передает ТАСС.

Законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы в феврале 2023 года и принят в первом чтении в апреле того же года. Предлагается внести изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях, в том числе повысив минимальный штраф для граждан за нарушение правил охоты с 500 до 2 тыс. рублей.

Одобренные комитетом поправки вводят отдельную ответственность за добычу лосей, оленей, кабанов или медведей без разрешения, с нарушением сроков и места охоты или с превышением установленной квоты. В таком случае гражданам грозит лишение права охотиться на срок от одного до трех лет, а должностным лицам – штраф от 35 до 50 тыс. рублей.

Также законопроектом предусмотрены штрафы за охоту на копытных и медведей без приобретенного права на такую охоту: для граждан – от 5 до 15 тыс. рублей, для должностных лиц – от 35 до 50 тыс. рублей.