Законопроект для привлечения ветеранов СВО в муниципальную службу готовят в Татарстане

Фото: пресс-служба Минюста РТ

Члены Экспертного совета Межведомственного координационного комитета по правовым вопросам рассмотрели и одобрили проект закона «О внесении изменения в статью 8 Кодекса Республики Татарстан о муниципальной службе». Документ направлен на более эффективное использование потенциала ветеранов и участников специальной военной операции в системе муниципального управления. Об этом сообщает пресс-служба Минюста РТ.

Ключевым изменением законопроекта является снижение квалификационных требований к уровню образования для замещения должностей в сельских поселениях, а также сокращение требований к стажу муниципальной службы или работы по специальности.

Законодательная инициатива напрямую связана с кадровой программой «Батырлар. Герои Татарстана», реализуемой по инициативе Раиса республики Рустама Минниханова. По итогам финального этапа отбора 45 участников специальной военной операции получили возможность продолжить карьеру в системе государственного и муниципального управления. При этом 11 из них не имеют высшего образования.

Фото: пресс-служба Минюста РТ

Рустам Минниханов подчеркивал, что задача властей состоит в поддержке семей военнослужащих и ветеранов СВО, в оказании им всесторонней помощи. Он отмечал, что особенно важно включать в команду управления людей с боевым опытом, и выражал гордость за их участие в программе.

В настоящее время для замещения ряда должностей муниципальной службы требуется наличие высшего образования и определенного стажа работы. Новый законопроект предусматривает смягчение этих требований.

Так, для замещения высших должностей будет достаточно стажа муниципальной службы не менее одного года либо стажа работы по специальности не менее двух лет. Для главных должностей – стажа муниципальной службы не менее одного года или работы по специальности не менее одного года.

Фото: пресс-служба Минюста РТ

Кроме того, для кандидатов на должности в органах местного самоуправления сельских поселений допускается наличие среднего профессионального образования. Это позволит расширить возможности для трудоустройства участников СВО и других соискателей, а также поможет закрыть кадровый дефицит на местах.

Министр юстиции Республики Татарстан Рустем Загидуллин отметил, что принятие законопроекта позволит не только помочь ветеранам специальной военной операции реализовать себя в новой профессиональной сфере, но и в целом привлечь специалистов на поселенческий уровень, где сегодня особенно остро ощущается нехватка квалифицированных кадров.

Документ готовится к внесению в Кабинет Министров республики для дальнейшего направления на рассмотрение в Государственный Совет Татарстана. В заседании также участвовал победитель республиканской программы «Батырлар. Герои Татарстана» Рустем Нигматзянов, закрепленный за Минюстом.