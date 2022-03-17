Законодательство о бездомных животных обсудят депутаты Госдумы РФ на площадке в Казани

Заседание рабочей группы Госдумы РФ по совершенствованию законодательства в области обращения с животными пройдет в мае 2022 года в Казани. В нем примут участие депутаты, исполнительные органы власти и представители экспертного сообщества. Решение было принято сегодня на круглом столе, который прошел на форуме «Чистая страна» в «Сколково».

Модератором круглого стола выступил первый зампредседателя Комитета по экологии и охране окружающей̆ среды Госдумы РФ Владимир Бурматов. Участники обсудили административную ответственность за нарушение норм обращения с животными, поддержку волонтерских организаций и движений, учет и маркировку животных.

Депутат Госдумы от Татарстана Айдар Метшин отметил важность воспитания у хозяев ответственности за жизнь питомцев. По его словам, необходимо еще в школьном возрасте формировать ориентиры в отношении к окружающему миру.

«Уверен, что изменить ситуацию в обращении с бездомными животными мы сможем, если изменим свое отношение к проблеме, сформируем собственный гуманный подход к проблеме, начнем относиться к животным как к живым существам, разделяющим с нами место нашего совместного обитания. А сделать это будет проще, если мы будем обладать необходимыми знаниями и навыками в обращении с животными», – подытожил Метшин.

По итогам конструктивного обмена мнениями на круглом столе депутат пригласил всех заинтересованных лиц к выработке предложений и инициатив с дальнейшим их обсуждением на площадке рабочей группы Госдумы по обращению с бездомными животными.