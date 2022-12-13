Законодатели Поволжья предложили продлить действие нацпроекта «Культура» до 2030 года

Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин принял участие в заседании Ассоциации законодательных органов Приволжского округа, которое прошло сегодня в Йошкар-Оле. Парламентарии обсудили реализацию нацпроекта «Культура», подвели итоги работы в этом году, а также утвердили планы на 2023 год.

В рамках заседания полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров вручил Фариду Мухаметшину орден Александра Невского. Соответствующий Указ Президента России Владимира Путина был подписан 14 ноября. Высокой награды Мухаметшин удостоен за «большой вклад в укрепление российской государственности, развитие парламентаризма и активную законотворческую деятельность».

Открывая заседание ассоциации, Комаров подчеркнул, что повышение благополучия и качества жизни людей остается незыблемым приоритетом для всех органов власти. «Во всех регионах округа проводится много мероприятий в рамках нацпроекта “Культура”, идет строительство и капитальный ремонт объектов культуры, оснащаются инструментами и современным оборудованием детские школы искусств, создаются библиотеки и виртуальные концертные залы, реализуется проект “Пушкинская карта”», – отметил Игорь Комаров.

Особое внимание вопросам культуры на шестьдесят шестом заседании ассоциации было уделено не случайно, поскольку этот год в нашей стране объявлен Годом культурного наследия народов России. Перед заседанием парламентарии Поволжья посетили Марийскую государственную филармонию имени Эшпая, республиканский театр кукол и Национальную гимназию колледжа культуры и искусств имени Палантая. Культурные и образовательные учреждения Республики Марий Эл, имеющие давнюю историю, в последние годы значительно обновились и расширили сферу своей деятельности.

«Вопросы культуры, сохранения традиционных ценностей всегда были приоритетными, особую актуальность они приобретают сегодня, когда в условиях СВО наша страна испытывает нажим со стороны коллективного Запада, – подчеркнул Фарид Мухаметшин, – в большей степени это касается многонациональных регионов с многовекторной экономикой».

Глава парламента отметил, что в республике, где проживают представители 173 национальностей, найден эффективный инструмент укрепления межнационального мира и межконфессионального согласия, сохранения и развития культур и традиций народов – это Ассамблея народов Татарстана. Фарид Мухаметшин пригласил коллег ознакомиться с работой Ассамблеи и Дома дружбы народов, а также использовать накопленный опыт республики в других регионах.

По итогам обсуждения законодатели Поволжья выступили с рядом инициатив, в частности, рекомендовали Правительству России продлить сроки реализации нацпроекта «Культура» до 2030 года, предложили ускорить принятие федеральной программы поддержки работников культуры, переехавших работать в сельскую местность, «Земский работник культуры», что, по мнению парламентариев, позволит решить кадровый дефицит в отрасли культуры и привлечет молодежь, расширить круг участников программы «Пушкинская карта», включив в него цирки. Кроме того, парламентарии предложили включить в федеральный проект «Культурная среда» строительство новых зданий детских школ искусств, соответствующих современным требованиям пожарной безопасности и санитарным нормам.