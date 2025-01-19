Законодателей Тверской области познакомили с инвестиционным потенциалом Татарстана

Сегодня члены парламентской делегации Тверской области во главе с Председателем Законодательного Собрания Сергеем Голубевым посетили Агентство инвестиционного развития (далее – АИР) республики, где ознакомились с экономическим, промышленным и инвестиционным потенциалом республики. Во встрече принял участие председатель комитета по госстроительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин.

Как сообщает пресс-служба Госсовета РТ, делегация из Тверской области прибыла в Казань 19 января, чтобы подписать Соглашение о сотрудничестве между парламентом республики и Законодательным Собранием Тверской области. В составе делегации – зампредседателя Заксобрания, председатель комитета по госустройству и местному самоуправлению Александр Клиновский, председатель Комитета по бюджету и налогам Константин Буевич, председатель Комитета по аграрной политике и природопользованию Александр Кушнарев, руководитель Аппарата Виталий Тихолаз и другие официальные лица.

Как отметила руководитель АИР республики Талия Минуллина, Татарстан – ведущий регион России по привлечению инвестиций. В настоящее время с республикой сотрудничают 79 стран-инвесторов. В 2024 году внебюджетные инвестиции впервые превысили показатель в 1 трлн. рублей.

«Татарстан – промышленный регион, - подчеркнула Талия Минуллина, - промышленность в структуре ВРП занимает 50%, при этом 71,2% - это обрабатывающие производства. Татарстан производит 42% синтетического каучука в России, 60% от общего числа грузовых шин, 36,3% российских грузовых автомобилей, 25,8% полиэтилена России».

По ее словам, Татарстан также занимает лидирующие позиции в России по производству продукции сельского хозяйства. В частности, - первое место по производству товарного молока, в тройке лидеров по производству картофеля.

Отдельно Минуллина остановилась на развитии ИТ-сектора. В Татарстане функционируют 3293 организации ИТ-отрасли, в которых работают 42 тыс. сотрудников. 319 государственных и муниципальных услуг переведены в электронный вид.

фото: пресс-служба Госсовета РТ