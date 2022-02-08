Закон РТ о нематериальном культурном наследии станет основой федерального законопроекта

Закон Татарстана о нематериальном культурном наследии станет основой будущего федерального законопроекта. Сегодня на заседании члены рабочей группы обсудили основные положения проекта закона, его структуру и понятийный аппарат, сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

«В режиме видеоконференцсвязи состоялось первое заседание рабочей группы по подготовке проекта федерального закона о нематериальном культурном наследии. Рабочая группа создана при Комитете Совета Федерации по науке, образованию и культуре», — отметили в пресс-службе.

В работе заседания приняла участие заместитель председателя Комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам, член рабочей группы Людмила Рыбакова. Депутат внесла свои предложения в проект федерального закона.

Республиканский закон о нематериальном культурном наследии был принят в 2017 году. Впервые о необходимости принятия федерального законопроекта заявили на VIII Парламентском форуме «Историко-культурное наследие России» в Ярославле.