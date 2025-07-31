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Общество 31 июля 2025 21:50

Путин подписал закон о бесплатном проезде силовиков по платным трассам

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Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, предоставляющий транспортным средствам ряда силовых и государственных структур право бесплатного проезда по платным автомобильным дорогам страны. Документ размещен на официальном портале опубликования правовых актов.

Согласно принятому закону, от оплаты за проезд освобождаются автомобили, принадлежащие Вооруженным силам России, Федеральной службе безопасности, Росгвардии, а также органам внутренних дел, Следственному комитету, государственной охране, Главному управлению специальных программ Президента, органам прокуратуры и государственной фельдъегерской службе.

Бесплатный проезд будет действовать как на полностью платных автомагистралях, так и на отдельных их участках. Закон направлен на обеспечение беспрепятственного передвижения транспорта, задействованного в выполнении задач, связанных с государственной безопасностью, охраной правопорядка и оперативной деятельностью ведомств.

#Владимир Путин #закон #платные дороги
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