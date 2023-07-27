«Закон Победы — возвращение к Богу»: в Казани обсудили роль религии в войне

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На фестивале документального кино «RT.Док: Время героев» в Казани прошла дискуссия «Война и вера. Как Библия помогает осмыслить происходящее», где обсудили роль религии на фронте, а также поделились своим опытом священники и имамы, побывавшие на линии соприкосновения во время разных вооруженных конфликтов. Перед началом зрителям было показано обращение генерального директора и продюссера телеканала «Спас» и телеведущего канала «Россия 1» Бориса Корчевникова.

«Внешние причины войны могут быть абсолютно разными. Но стабильным остаётся одно железное библейское правило: как только люди начинают воевать с Богом, начинается война людей друг с другом. Это главный закон, по которому можно понять мотив абсолютно всех конфликтов. По этой же причине Россия вынуждена была начать СВО. Но стоит помнить, что рецепт Победы в возвращении к Богу. В это можно не верить или отрицать, но наша история говорит о том, что на поле боя никогда ничего не решала мощь, количество оружия или войска. Главным был дух, который всегда был присущ русским воинам. Именно это даёт уверенность и в нашей победе в СВО», — отметил Корчевников.

Далее слово взяли священники и имамы, которые посещали зоны боевых действий в Афганистане, Сирии и СВО. Имам-хатыб мечети Кызыл Байрак Верхнеуслонского района Тимур Ибрагимов подчеркнул, что молитва помогает бойцу снять стресс и дает возможность выговориться.

«Молитва очень важна на фронте тем, что она снимает стрессовое состояние. Близких рядом нет, бойцам некому выложить душу. Он не может поделиться с товарищами или командирами. Поэтому когда он читает намаз и обращается к Богу, его психологическое состояние стабилизируется», — пояснил имам.

По его словам, военное духовенство играет огромную роль в поддержании психологического состояния солдат, и в Уфе даже созданы специальные курсы для военных имамов, которые в свое время закончил и Тимур Ибрагимов.