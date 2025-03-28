Закон парных случаев: офтальмологи удалили двоим челнинцам проволоку из глаз

Офтальмологи Городской больницы №5 Набережных Челнов удалили двоим мужчинам проволоку из глаз. Об этом сообщили в Управлении здравоохранения города.

Оба пациента отправились на свои садовые участки, чтобы подготовиться к началу дачного сезона. С разницей в три дня они получили практически одинаковые травмы глаз, потому что не позаботились о технике безопасности при работе болгаркой. Мужчины не знакомы друг с другом, но оба сообщили, что не ожидали, как от щетки для прибора может отлететь одна из сотен стальных проволочек. Оба работали без защитных очков.

«Такие травмы могут привести к потере глаза. Мы провели две сложные операции по удалению инородных тел с разницей в три дня. В первом случае трехсантиметровая проволока пробила роговицу, радужку и хрусталик глаза, застряла в глазном яблоке. Во втором – вошла в глаз по касательной, ее кусок торчал наружу», – рассказал заведующий офтальмологическим отделением горбольницы №5 Айзат Тимиров.

Одному из пациентов повезло, ведь травма была менее серьезной. Врачам удалось сохранить ему 100% зрения. Во втором случае было огромным достижением то, что удалось спасти поврежденный глаз как орган и частично сохранить зрение. Процесс лечения и реабилитации, по словам врача, будет долгим. Пациент остается под наблюдением врачей-офтальмологов.