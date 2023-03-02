Закон об уголовном наказании за дискредитацию участников СВО прошел второе чтение в ГД

На пленарном заседании Госдумы прошел второе чтение законопроект о введении уголовной ответственности за дискредитацию всех участников специальной военной операции, в том числе добровольцев. Об этом сообщает ТАСС.

Речь о проекте поправок в УК РФ, который изначально касался введения наказаний за повторное проникновение на важные государственные объекты, охраняемые Росгвардией. Ко второму чтению его дополнили нормами об ответственности за дискредитацию участвующих в СВО добровольцев.

Согласно документу, ответственность за публичную дискредитацию всех участников спецоперации, включая добровольцев, может составить до 7 лет лишения свободы, если эти действия повлекли смерть или массовые беспорядки. Изменения хотят внести в статью 280.3 УК России (предусматривает ответственность за публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ за рубежом). Сейчас такое преступление, совершенное в течение года после привлечения лица к административной ответственности, грозит до 3 лет лишения свободы, при ситуации, если действия привели к смерти или массовым беспорядкам, — до 5 лет.