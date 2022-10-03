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Ру Тат
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Транспорт
3 октября 2022  02:42

Закон об ОСАГО не будет применяться в новых регионах до 1 января 2024 года

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Законодательство России об ОСАГО в новых регионах не будет применяться до 1 января 2024 года, указывается в проектах конституционных законов о включении двух областей и двух республик в состав РФ.

Однако есть пояснение, что транспортное средство и связанные с ним риски гражданской ответственности для водителя должны быть застрахованы. Выбор вида такого страхования чуть больше года будет оставаться за владельцем ТС.

Ранее Конституционный суд России признал соответствующими Конституции РФ договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей. А соответствующие ФКЗ были внесены главой государства на рассмотрение в Думу.

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