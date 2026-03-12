news_header_top
Общество 12 марта 2026 11:52

Закон об ограничении иностранных названий не затронет псевдоним певицы Zivert

Закон, ограничивающий использование иностранных наименований в рекламе, на вывесках и в карточках товаров, вступил в силу в России с 1 марта. Новые правила затрагивают в том числе российских артистов, чьи сценические имена пишутся на латинице. Однако на певицу Zivert (Юлию Зиверт) эти ограничения распространяться не будут. Ее сценический псевдоним останется без изменений, сообщил изданию «Абзац» пиар-менеджер артистки Иван.

Он пояснил, что команда не планирует менять имя исполнительницы, поскольку никнейм Zivert зарегистрирован как товарный знак. По его словам, действующее законодательство позволяет сохранять латинское написание в таком случае.

Юлия Зиверт зарегистрировала этот товарный знак в 2022 году. Исключительное право на его использование будет действовать как минимум до 3 сентября 2031 года.

В числе артистов, которые заранее зарегистрировали свои сценические имена как товарные знаки, также оказались Niletto, SHAMAN и основатель группы Therr Maitz Антон Беляев.

