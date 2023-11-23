«Закон об англицизмах» и редактура из Казани: какие нюансы просит поправить Татарстан

Айрат Зарипов: «Основной смысл законопроекта – защитить русский язык и ограничить использование англицизмов и иностранных слов на всей территории России и, прежде всего, в публичном пространстве»

Фото: tatarstan.ru

В чем смысл «закон об англицизмах»?

Депутаты Госсовета Татарстана решили предложить Госдуме России уточнить текст Федерального закона «О внесении изменений в ФЗ «О государственном языке Российской Федерации». Ранее законопроект уже успел получить неофициальное название «закона об англицизмах».

На заседании Госсовета РТ сегодня депутаты обратили внимание, что в тексте законопроекта не учитываются интересы национальных республик, чтобы родные языки этих регионов не попадали под действие нового закона. Об этом заявил председатель профильного комитета Госсовета РТ Айрат Зарипов.

В чем соль самой идеи законопроекта? Пресловутые англицизмы, а на самом деле слова и из других языков, прочно вошли в разговорную речь россиян. Этому процессу активно способствуют реклама в медиа, всевозможные названия жилых, деловых и развлекательных комплексов. Иностранные слова и сленг можно встретить буквально на каждом шагу.

«Закон федеральный в целом очень большой, его основная цель – избавиться от англицизмов, от таких названий, как Sale, Coffee и т.д. Этот закон регулирует в целом большие аспекты, есть даже внесение изменений в Градостроительный кодекс, чтобы не было названий, которые не отвечают русскому языку», – прокомментировал «Татар-информу» избранный от Татарстана депутат Госдумы РФ Айрат Фаррахов.

«Хаусы», «хотэли», всякие «лаунжи» и прочие «вилладжи» попадут под действие нового закона Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Татарстане хотят проследить, чтобы языки национальных республик не задело «по касательной»

За примерами далеко ходить не надо. В Казани на слуху элитные жилищные комплексы, развлекательные центры, рестораны и ночные клубы. А именно «хаусы», «хотэли», всякие «лаунжи» и прочие «вилладжи». Список можно продолжать долго. Все они попадут под действие нового закона. Возникает вопрос: зачем?

«Основной смысл законопроекта – защитить русский язык и ограничить использование англицизмов и иностранных слов на всей территории России, и прежде всего в публичном пространстве», – объяснил Зарипов.

Очевидно, что законопроект в первую очередь направлен против засилья английского языка в российском пространстве. И других языков коллективного Запада. Однако в Татарстане намерены проследить, чтобы текст будущего закона учитывал интересы каждого народа из многонациональной России. Чтобы закон не наносил ущерба носителям татарского, башкирского, марийского и прочих языков на территории страны.

Айрат Фаррахов: «Суть поправок, безусловно, будет в том, чтобы учитывалась позиция национальных республик, субъектов РФ» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Как Татарстан проведет «редактуру» законопроекта

Сразу отметим, что именно Фаррахову татарстанский парламент поручил представлять позицию парламента Татарстана. Избранный от республики депутат Госдумы РФ сообщил журналисту «Татар-информа», что данный законопроект пока не рассматривался даже в первом чтении, а интересующие Татарстан поправки будут обсуждаться уже во втором чтении.

«Закон идет по стандартной процедуре. Соответственно, Государственный Совет Татарстана формирует положительный отзыв на этот закон, но с предложением его доработать после процедуры первого чтения и внести поправки ко второму чтению. Суть поправок, безусловно, будет в том, чтобы учитывалась позиция национальных республик, субъектов РФ», – пояснил нашему изданию Фаррахов.

Перед первым чтением в Госдуме РФ законопроект направили в регионы для подготовки предложений и замечаний. Госсовет РТ должен подготовить свои предложения для российского парламента до 1 декабря.

«Мы действительно должны избавиться от англицизмов. Их много в названиях» Фото: © «Татар-информ»

Фаррахов назвал свои полномочия по защите интересов Татарстана в Госдуме РФ

Любой внесенный в Госдуму закон проходит этап отзыва от субъектов РФ. Есть субъекты, которые этого не делают, но Татарстан, как правило, свои пожелания отправляет. Эти отзывы обязательно учитываются при рассмотрении законов в первом чтении.

Обычно в первом чтении рассматривается только концепция закона. Сейчас она состоит в том, чтобы избавиться от англицизмов. По словам Фаррахова, закон, безусловно, будет поддержан. Однако самое главное – это второе чтение, когда будет рассмотрение поправок, которые касаются деталей.

«Мы действительно должны избавиться от англицизмов. Их много в названиях поселков, городов, новых коттеджных поселков. О поправках я буду говорить и на заседании Комитета по культуре Госдумы, и при принятии в первом чтении, и далее буду направлять в Правительство, обсуждать с вице-премьерами, министрами, чтобы позиция депутатов Госсовета Татарстана была учтена. Это мои полномочия», – объяснил депутат «Татар-информу» порядок своих действий по продвижению интересов Казани в Москве.

Фарид Мухаметшин: «На русском языке – понятно, на татарском, чувашском, марийском – понятно. Но если название идет на иностранном языке, например на немецком или другом?» Фото: tatarstan.ru

Почему эта тема так важна для Татарстана

Эта работа для Татарстана очень важна, ведь в республике уделяют повышенное внимание сохранению татарской культурной идентичности в целом и языковой в частности. Не случайно Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин попросил подготовить конкретные предложения к законопроекту.

Причем спикер татарстанского парламента говорил сегодня не только о Татарстане, но и о соседях – башкирах, чувашах и жителях Марий Эл. В каждом из этих регионов используются названия на родных языках, акцентировал вопрос Мухаметшин. При этом он отметил важность «генеральной идеи» законопроекта.

«На русском языке – понятно, на татарском, чувашском, марийском – понятно. Но если название идет на иностранном языке, например на немецком или другом? Вот это вызывает беспокойство у федерального центра. Думаю, и у нас то же самое», – отметил он на заседании.

Большинство экспертов и депутатов в беседе с нашим изданием выразили уверенность, что татарстанские поправки будут учтены в итоговой версии закона.