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«Закон об англицизмах» и редактура из Казани: какие нюансы просит поправить Татарстан
Готовящийся в недрах Госдумы России «закон об англицизмах» стал одной из главных тем на сегодняшнем заседании татарстанского парламента. Депутаты Госсовета РТ решили подготовить предложение о внесении изменений в законопроект. В чем смысл «генеральной идеи» на федеральном уровне и что хочет поменять Татарстан – в материале «Татар-информа».
В чем смысл «закон об англицизмах»?
Депутаты Госсовета Татарстана решили предложить Госдуме России уточнить текст Федерального закона «О внесении изменений в ФЗ «О государственном языке Российской Федерации». Ранее законопроект уже успел получить неофициальное название «закона об англицизмах».
На заседании Госсовета РТ сегодня депутаты обратили внимание, что в тексте законопроекта не учитываются интересы национальных республик, чтобы родные языки этих регионов не попадали под действие нового закона. Об этом заявил председатель профильного комитета Госсовета РТ Айрат Зарипов.
В чем соль самой идеи законопроекта? Пресловутые англицизмы, а на самом деле слова и из других языков, прочно вошли в разговорную речь россиян. Этому процессу активно способствуют реклама в медиа, всевозможные названия жилых, деловых и развлекательных комплексов. Иностранные слова и сленг можно встретить буквально на каждом шагу.
«Закон федеральный в целом очень большой, его основная цель – избавиться от англицизмов, от таких названий, как Sale, Coffee и т.д. Этот закон регулирует в целом большие аспекты, есть даже внесение изменений в Градостроительный кодекс, чтобы не было названий, которые не отвечают русскому языку», – прокомментировал «Татар-информу» избранный от Татарстана депутат Госдумы РФ Айрат Фаррахов.
В Татарстане хотят проследить, чтобы языки национальных республик не задело «по касательной»
За примерами далеко ходить не надо. В Казани на слуху элитные жилищные комплексы, развлекательные центры, рестораны и ночные клубы. А именно «хаусы», «хотэли», всякие «лаунжи» и прочие «вилладжи». Список можно продолжать долго. Все они попадут под действие нового закона. Возникает вопрос: зачем?
«Основной смысл законопроекта – защитить русский язык и ограничить использование англицизмов и иностранных слов на всей территории России, и прежде всего в публичном пространстве», – объяснил Зарипов.
Очевидно, что законопроект в первую очередь направлен против засилья английского языка в российском пространстве. И других языков коллективного Запада. Однако в Татарстане намерены проследить, чтобы текст будущего закона учитывал интересы каждого народа из многонациональной России. Чтобы закон не наносил ущерба носителям татарского, башкирского, марийского и прочих языков на территории страны.
Как Татарстан проведет «редактуру» законопроекта
Сразу отметим, что именно Фаррахову татарстанский парламент поручил представлять позицию парламента Татарстана. Избранный от республики депутат Госдумы РФ сообщил журналисту «Татар-информа», что данный законопроект пока не рассматривался даже в первом чтении, а интересующие Татарстан поправки будут обсуждаться уже во втором чтении.
«Закон идет по стандартной процедуре. Соответственно, Государственный Совет Татарстана формирует положительный отзыв на этот закон, но с предложением его доработать после процедуры первого чтения и внести поправки ко второму чтению. Суть поправок, безусловно, будет в том, чтобы учитывалась позиция национальных республик, субъектов РФ», – пояснил нашему изданию Фаррахов.
Перед первым чтением в Госдуме РФ законопроект направили в регионы для подготовки предложений и замечаний. Госсовет РТ должен подготовить свои предложения для российского парламента до 1 декабря.
Фаррахов назвал свои полномочия по защите интересов Татарстана в Госдуме РФ
Любой внесенный в Госдуму закон проходит этап отзыва от субъектов РФ. Есть субъекты, которые этого не делают, но Татарстан, как правило, свои пожелания отправляет. Эти отзывы обязательно учитываются при рассмотрении законов в первом чтении.
Обычно в первом чтении рассматривается только концепция закона. Сейчас она состоит в том, чтобы избавиться от англицизмов. По словам Фаррахова, закон, безусловно, будет поддержан. Однако самое главное – это второе чтение, когда будет рассмотрение поправок, которые касаются деталей.
«Мы действительно должны избавиться от англицизмов. Их много в названиях поселков, городов, новых коттеджных поселков. О поправках я буду говорить и на заседании Комитета по культуре Госдумы, и при принятии в первом чтении, и далее буду направлять в Правительство, обсуждать с вице-премьерами, министрами, чтобы позиция депутатов Госсовета Татарстана была учтена. Это мои полномочия», – объяснил депутат «Татар-информу» порядок своих действий по продвижению интересов Казани в Москве.
Почему эта тема так важна для Татарстана
Эта работа для Татарстана очень важна, ведь в республике уделяют повышенное внимание сохранению татарской культурной идентичности в целом и языковой в частности. Не случайно Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин попросил подготовить конкретные предложения к законопроекту.
Причем спикер татарстанского парламента говорил сегодня не только о Татарстане, но и о соседях – башкирах, чувашах и жителях Марий Эл. В каждом из этих регионов используются названия на родных языках, акцентировал вопрос Мухаметшин. При этом он отметил важность «генеральной идеи» законопроекта.
«На русском языке – понятно, на татарском, чувашском, марийском – понятно. Но если название идет на иностранном языке, например на немецком или другом? Вот это вызывает беспокойство у федерального центра. Думаю, и у нас то же самое», – отметил он на заседании.
Большинство экспертов и депутатов в беседе с нашим изданием выразили уверенность, что татарстанские поправки будут учтены в итоговой версии закона.
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