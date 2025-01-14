Закон о продлении программы маткапитала принят Госдумой в I чтении

Государственная Дума приняла в I чтении законопроект о продлении программы материнского капитала до 2030 года. Как напомнил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, такую задачу в послании Федеральному Собранию дал Президент России Владимир Путин.

По его словам, документ был рассмотрен в приоритетном порядке. Программа, действующая в России с 2006 года, стала одной из наиболее эффективных мер для поддержки семей с детьми. С момента ее запуска было выдано уже более 14 млн сертификатов.

«Важно, что с 1 февраля 2025 размер материнского капитала будет проиндексирован. Размер выплаты на первого ребенка, если он был рожден или усыновлен не раньше 1 января 2020 года, составит 676 398,58 рубля», — подчеркнул Володин.

Он напомнил, что такая же сумма маткапитала будет выплачиваться, если второй ребенок появился в семье до 2020 года. За второго и последующих детей, родившихся либо усыновленных после 1 января 2020 года, размер выплаты будет достигать 893 835,55 рубля. Это касается родителей, которые еще не получали материнский капитал.

Ожидается, что принятые меры помогут обеспечить сертификатами еще порядка 5 млн семей.