Заключительный концерт XII фестиваля Concordia посвятят музыке Альфреда Шнитке

30 ноября в ГБКЗ им. С. Сайдашева состоится заключительный концерт XII Международного фестиваля современной музыки им. Софии Губайдулиной Concordia.

Государственный академический симфонический оркестр Республики Татарстан под управлением Александра Сладковского представит слушателям программу, состоящую из произведений Альфреда Шнитке.

Со сцены в этот вечер прозвучат Концерт для фортепиано и струнного оркестра, а также две казанские премьеры: «Гоголь-сюита» (музыка к спектаклю Театра на Таганке «Ревизская сказка») и Симфония №4 композитора.

Солистка – Татьяна Полянская (фортепиано). Дирижер – народный артист России, художественный руководитель и главный дирижер Государственной академической симфонической капеллы России Валерий Полянский.

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