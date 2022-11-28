news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Культура
28 ноября 2022  09:40

Заключительный концерт XII фестиваля Concordia посвятят музыке Альфреда Шнитке

news_top_970_100
Заключительный концерт XII фестиваля Concordia посвятят музыке Альфреда Шнитке

30 ноября в ГБКЗ им. С. Сайдашева состоится заключительный концерт XII Международного фестиваля современной музыки им. Софии Губайдулиной Concordia.

Государственный академический симфонический оркестр Республики Татарстан под управлением Александра Сладковского представит слушателям программу, состоящую из произведений Альфреда Шнитке.

Со сцены в этот вечер прозвучат Концерт для фортепиано и струнного оркестра, а также две казанские премьеры: «Гоголь-сюита» (музыка к спектаклю Театра на Таганке «Ревизская сказка») и Симфония №4 композитора.

Солистка – Татьяна Полянская (фортепиано). Дирижер – народный артист России, художественный руководитель и главный дирижер Государственной академической симфонической капеллы России Валерий Полянский.

Реклама. ГАУК РТ «Государственный симфонический оркестр РТ»

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100