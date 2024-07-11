Заключительное заседание Госсовета РТ шестого созыва состоится в Казани

Пятьдесят пятое, заключительное, заседание Государственного Совета Татарстана шестого созыва состоится сегодня в Казани. Итоги работы депутатов за пять лет подведет руководитель парламента республики Фарид Мухаметшин.

Всего в повестку заседания внесено 26 вопросов, в том числе 10 республиканских законопроектов и семь федеральных. Все проекты региональных законов будут рассмотрены в первом чтении.

В частности, депутаты обсудят законопроекты, которыми вносятся изменения в законы о налоге на имущество организаций, о дополнительных ограничениях времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции, о плодородии земель сельскохозяйственного назначения и др. Кроме того, они рассмотрят изменения в Кодексе РТ об административных правонарушениях.

В повестку включены доклады о состоянии законодательства республики и об исполнении программ развития образования в 2023 году. Информацию о деятельности фракции «Единая Россия» в Госсовете шестого созыва представит ее руководитель Юрий Камалтынов. О работе объединения женщин-депутатов «Мәрхәмәт – Милосердие» расскажет его руководитель Алсу Набиева.

На заседании также будет рассмотрен вопрос о согласовании назначения Фаниля Аглиуллина заместителем Премьер-министра РТ.