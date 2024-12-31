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Заключенные перестанут получать выплату за подписание контракта с Минобороны
Правительство России уточнило порядок единовременных выплат подписавшим контракт с ВС РФ, документ появился на официальном портале правовых актов.
Согласно поправкам, осужденные граждане не будут получать единовременные выплаты за подписание контракта с ВС РФ.
«Определить, что единовременные денежные выплаты, установленные указами президента Российской Федерации <…> не осуществляются гражданам Российской Федерации, которые в день заключения контракта о прохождении военной службы в Вооруженных силах Российской Федерации отбывали наказание в виде лишения свободы», – говорится в документе.
Документ вступает в силу с 1 января 2025 года.
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