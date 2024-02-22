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Заключенные ИК №10 в РТ изготовили 10 тонн маргарина для колоний Удмуртии
Менделеевская исправительная колония №10 обеспечила поставку 10 тонн маргарина в колонии Удмуртии, сообщили в пресс-службе УФСИН России по РТ.
Госконтракт между учреждениями пенитенциарного ведомства был заключен 21 декабря 2023 года. Целью контракта являлось обеспечить необходимыми продуктами питания учреждения исполнения наказаний.
В итоге 16 февраля маргарин передали сотруднику БМТиВС УФСИН России по Удмуртской Республике. Контроль качества продуктов осуществлялся как поставщиком, так и заказчиком.
Соблюдение всех условий контракта и внимательный контроль за процессом поставки стали залогом успешного выполнения государственного контракта.
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