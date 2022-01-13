Закия Валитова из Сахалинской области: Минтимер Шаймиев — наш советник и помощник

Руководитель образовательно-культурного центра «Туган тел», председатель татарской национально-культурной автономии Сахалинской области Закия Валитова отметила большую роль первого Президента Татарстана в становлении организации.

«Переехав сюда, поняла, что татары здесь есть, но у них не было, где собираться. Я написала Минтимеру Шариповичу, поделилась идеей создать здесь татарскую организацию. Сказала, что даже Сабантуй здесь не проводится. После этого со мной связался Всемирный конгресс татар. В установлении связей с татарами Сахалинской области была огромная помощь Минтимера Шариповича», — рассказала она корреспонденту ИА «Татар-информ».

Первый в истории Сахалина и Курильских островов Сабантуй был организован с помощью Минтимера Шаймиева.

«Хотя прошло много лет, я помню ответное письмо, полученное нами из Татарстана. Вот так, участвуя в Сабантуе, живущие вдали от родного края татары вспомнили уже подзабытые наши традиции, обычаи. Кроме того, заработал образовательно-культурный центр „Туган тел“», — сказала она.

В прошлом году татарской автономии Сахалинской области исполнилось 15 лет. «Мы провели турнир по национальной борьбе корэш на кубок Минтимера Шаймиева. В каждом городе Курильских островов есть хоть небольшие татарские организации, есть активисты. Приходит новое поколение, они привлекают своих детей. Мы очень рады, что сохраняем связи с соплеменниками в Татарстане», — рассказала Закия Валитова.

«Поэтому мы очень благодарны Минтимеру Шариповичу, мы гордимся им. Он нам как отец, наш наставник. Его опыт был очень полезен для нас. Никогда не забываю его слова "ты можешь, не останавливайся, вперед!"», — поделилась руководитель автономии.