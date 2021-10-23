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Ру Тат
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23 октября 2021  14:36
Cергей Гаврилов

Закиров о второй победе над «Астаной»: Сыграли оптимальным составом — результат на лицо

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Главный тренер казанского «Синтеза» Марат Закиров прокомментировал корреспонденту ИА «Татар-информ» вторую подряд победу над «Астаной» (19:4), отметив первый в сезоне оптимальный состав своей команды.

«Сегодня впервые в сезоне мы сыграли оптимальным, боевым составом. Вернулись в строй все больные. Важно было проверить свои кондиции перед матчами с волгоградским „Спартаком“ (12-13 ноября). Проверили, результат на лицо», — резюмировал Закиров.

#синтез
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