Закиров о второй победе над «Астаной»: Сыграли оптимальным составом — результат на лицо

Главный тренер казанского «Синтеза» Марат Закиров прокомментировал корреспонденту ИА «Татар-информ» вторую подряд победу над «Астаной» (19:4), отметив первый в сезоне оптимальный состав своей команды.

«Сегодня впервые в сезоне мы сыграли оптимальным, боевым составом. Вернулись в строй все больные. Важно было проверить свои кондиции перед матчами с волгоградским „Спартаком“ (12-13 ноября). Проверили, результат на лицо», — резюмировал Закиров.