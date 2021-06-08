Закиров о победе над «Спартаком»: «Волгоградцы сильно начали»

Главный тренер казанского «Синтеза» Марат Закиров прокомментировал корреспонденту ИА «Татар-информ» победу в первом финальном матче Кубка России над волгоградским «Спартаком» (15:9), подчеркнув, что ответный матч в гостях будет гораздо сложнее.

«Отдадим должное гостям, они были очень заряжены на борьбу. Кроме того, у них было семь дней на подготовку к матчу, провели их с пользой, а у нас — четыре. Сильно начали волгоградцы», — сказал Закиров.

«Но потом ребята молодцы, собрались, подтянули оборону и решили вопросы на контратаках. В Волгограде будет очень тяжелая игра, не расслабляемся, держим эмоции внутри. Готовимся дальше», — резюмировал наставник «Синтеза».

Ответный финальный матч Кубка России пройдет 13 июня в Волгограде.